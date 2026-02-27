USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

У редакции «Нью-Йорк Таймс»: помни о Ходжалы

08:16

В американском городе Нью-Йорк состоялась масштабная информационная акция в связи с Ходжалинским геноцидом, организованная Американо-азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В ходе акции по центральным улицам Нью-Йорка передвигались автомобили со светодиодными экранами, на которых были представлены фотоснимки, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии, и информация о жертвах геноцида. Останавливаясь в местах массового скопления людей, перед зданиями официальных учреждений, они доводили до внимания общественности важную информацию о самой чудовищной и жестокой резне в истории. Машины проехали через Таймс-сквер, Бруклинский мост, центральные парки и площади, перед зданием штаб-квартиры ООН, по улице Уолл-стрит, вокруг Статуи Свободы и остановились перед зданием издательства “Нью-Йорк Таймс” (“The New York Times”).

На светодиодных экранах демонстрировались такие лозунги, как "Помни, уважай, думай - Ходжалы 1992", "Спустя 34 года мы помним каждую душу", "Ходжалинская трагедия 1992 - мир не должен забывать об этом", "Ходжалы - их мужество и боль с нами", "Ходжалы чтит память жертв, нам бесконечно дорога память о них", "Не забывай Ходжалинский геноцид", "Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность", "Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем", "Справедливость к Ходжалы", "От трагедии к памяти - Ходжалы живет", "Помни во имя невинных, говори ради справедливости", "Одна холодная ночь - тысячи жертв", " Ходжалы говорит даже спустя 34 года". Жители города были проинформированы с помощью QR-кодов, предоставляющих доступ к историческим фактам и более подробной информации.

Отметим, что подобные информационные акции одновременно прошли в столице США Вашингтоне и городе Бостон.

