У редакции «Нью-Йорк Таймс»: помни о Ходжалы

В американском городе Нью-Йорк состоялась масштабная информационная акция в связи с Ходжалинским геноцидом, организованная Американо-азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В ходе акции по центральным улицам Нью-Йорка передвигались автомобили со светодиодными экранами, на которых были представлены фотоснимки, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии, и информация о жертвах геноцида. Останавливаясь в местах массового скопления людей, перед зданиями официальных учреждений, они доводили до внимания общественности важную информацию о самой чудовищной и жестокой резне в истории. Машины проехали через Таймс-сквер, Бруклинский мост, центральные парки и площади, перед зданием штаб-квартиры ООН, по улице Уолл-стрит, вокруг Статуи Свободы и остановились перед зданием издательства “Нью-Йорк Таймс” (“The New York Times”).