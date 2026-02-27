Трампу объясняют что такое Ходжалы

В ходе акции по центральным улицам города передвигались автомобили со светодиодными экранами, отображающими всю информацию о Ходжалы. Машины проехали перед зданием Капитолия (зданием Конгресса США), Белым домом (резиденцией Президента США), Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, Пентагоном (штаб-квартирой Министерства обороны США) и другими объектами государственного значения, привлекая внимание местной общественности к Ходжалинской трагедии, произошедшей 26 февраля 1992 года.

Мероприятие было организовано Американо-азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

На экранах были представлены фотоснимки жертв геноцида, изображения, демонстрирующие ужасы трагедии, посыл с призывом к справедливости, а также QR-коды, позволяющие ознакомиться с историческими фактами о ходжалинских реалиях.

До внимания жителей города были доведены лозунги "Помни, уважай, думай - Ходжалы 1992", "34 года спустя мы помним каждую душу", "Ходжалинская трагедия 1992 - мир не должен забывать об этом", "Ходжалы - их мужество и боль с нами", "Ходжалы чтит память жертв, нам бесконечно дорога память о них", "Не забывай Ходжалинский геноцид", "Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность", "Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем", "Справедливость к Ходжалы", "От трагедии к памяти - Ходжалы живет", "Помни во имя невинных, говори о справедливости", "Одна холодная ночь - тысячи жертв", " Ходжалы говорит даже спустя 34 года".

В ходе акции прозвучал призыв к международной общественности не забывать Ходжалинскую трагедию, с глубоким уважением чтить память жертв и оказывать поддержку утверждению справедливости.

Отметим, что подобные информационные акции одновременно прошли в американских городах Нью-Йорк и Бостон.