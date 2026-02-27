Мэр Нью-Йорка отговорил Трампа депортировать азербайджанскую студентку

Студентка Колумбийского университета в Нью-Йорке, задержанная на его территории федеральными иммиграционными агентами в четверг, была освобождена после того, как мэр Зохран Мамдани обсудил ее судьбу на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

В четверг Министерство внутренней безопасности США, в состав которого входит Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE), объявило, что федеральные агенты задержали в кампусе Колумбийского университета «нелегальную иностранку Эльмину Агаеву из Азербайджана, чья студенческая виза была аннулирована при администрации Обамы в 2016 году за непосещение занятий».

Друзья студентки и администрация университета называют ее видоизмененным именем Элли, пишет The New York Times. Она изучает политическую науку и нейробиологию. По данным газеты, ей 29 лет.

Колумбийский университет и нью-йоркские политики заявляли, что агенты ICE вошли в университетское жилое здание без судебного ордера, выдавая себя за нью-йоркских полицейских и под ложным предлогом поиска «пропавшего лица». Министерство внутренней безопасности отрицает эти детали.

После встречи с Трампом Мамдани написал в соцсетях, что президент позвонил ему и проинформировал, что Элли освободят в ближайшее время.

Вскоре после поста мэра университет в своих соцсетях и сама Элли подтвердили, что ее отпустили. «Я вышла некоторое время назад, я в безопасности и порядке, — написала студентка в своем аккаунте в инстаграме со 107 тыс. фолловеров. — Я в полном шоке от случившегося. Мне нужно немного времени, чтобы все осмыслить».