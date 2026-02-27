USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Пашинян развелся с супругой

10:14 1196

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что разошлась с мужем и покидает правительственные дачи.

Сам Пашинян сообщил, что с уважением относится к решению Акопян.

В своей публикации в соцсети он подчеркнул, что на протяжении последних 30 лет Акопян была рядом с ним в самые сложные периоды и выразил сожаление, если причинил ей огорчения.

В сопроводительной записи к видео Акопян указала, что не намерена обсуждать тему развода и считает ее закрытой, призвав общественность не спекулировать на этом вопросе.

По словам Акопян, отныне она будет проживать в съемной квартире, поскольку купленное ею жилье пока в процессе строительства, что касается средств на проживание, она заверила, что на ее счету остается 5 млн драмов, также она бы хотела продолжить работу в фонде «Мой шаг». Однако Акопян не исключила, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за эту деятельность.

