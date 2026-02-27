На расстрелянном пограничниками Кубы катере были американцы

Один из четырех убитых на скоростном катере из Флориды, по которому открыли огонь кубинские пограничники, оказался гражданином США. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал CNN. Еще один американец, получивший ранения, получает медицинскую помощь в одном из госпиталей Кубы.
Накануне зарегистрированный в американском штате Флорида скоростной катер зашел в территориальные воды Кубы у острова Фальконес-Кей. Пограничники приблизились к нему для идентификации, после чего пассажиры открыли по ним огонь, сообщало министерство внутренних дел Кубы. В результате перестрелки погибло четыре человека, еще шестеро получили ранения.
Власти Кубы заявили, что у экипажа катера были «террористические намерения». «На борту находились десять вооруженных человек, которые хотели незаконно проникнуть на Кубу», - говорится в заявлении министерства внутренних дел страны. Из него также следует, что пассажиры катера - выходцы из Кубы, проживающие в США.
США пообещали провести собственную проверку инцидента. В частности, глава Госдепартамента США Марко Рубио подчеркнул, что нарушение морской границы Кубы американским катером никак не связано с какими-либо операциями Соединенных Штатов.