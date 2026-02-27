На расстрелянном пограничниками Кубы катере были американцы

Один из четырех убитых на скоростном катере из Флориды, по которому открыли огонь кубинские пограничники, оказался гражданином США. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал CNN. Еще один американец, получивший ранения, получает медицинскую помощь в одном из госпиталей Кубы.

Накануне зарегистрированный в американском штате Флорида скоростной катер зашел в территориальные воды Кубы у острова Фальконес-Кей. Пограничники приблизились к нему для идентификации, после чего пассажиры открыли по ним огонь, сообщало министерство внутренних дел Кубы. В результате перестрелки погибло четыре человека, еще шестеро получили ранения.