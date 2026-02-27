USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Венгрия не снимет вето, пока не получит оборонный кредит

Венгрия может продолжить блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, пока Брюссель не одобрит заявку на оборонный кредит для Будапешта на €16 млрд. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций против России и отказалась согласовывать для Украины «военный кредит» Евросоюза на €90 млрд из-за блокировки Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Теперь, по словам неназванных дипломатов, венгерские власти продолжат блокировать санкции до одобрения заявки на получение оборонного кредита по программе милитаризации ЕС SAFE.

Еврокомиссия (ЕК) в свою очередь пока не одобрила заявку Венгрии и затягивает выплату первого транша в размере €2,4 млрд для «оказания давления на страну».

Сама ЕК отрицает блокировку предоставления кредита. Источники газеты заявили, что Еврокомиссия должна одобрить заявку Венгрии, чтобы «проволочка» не выглядела как политическое решение. 

По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает на НПЗ компании MOL с 27 января. Будапешт убежден, что Киев остановил транзит сырья из России исключительно по политическим причинам. В ответ Венгрия среди прочего прекратила поставки на Украину дизельного топлива и пригрозила лишить ее поставок электроэнергии. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что правительство республики приостановит с 23 февраля подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Пашинян развелся с супругой
Пашинян развелся с супругой
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
