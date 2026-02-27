Венгрия не снимет вето, пока не получит оборонный кредит

Ранее Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций против России и отказалась согласовывать для Украины «военный кредит» Евросоюза на €90 млрд из-за блокировки Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Теперь, по словам неназванных дипломатов, венгерские власти продолжат блокировать санкции до одобрения заявки на получение оборонного кредита по программе милитаризации ЕС SAFE.

Венгрия может продолжить блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, пока Брюссель не одобрит заявку на оборонный кредит для Будапешта на €16 млрд. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Еврокомиссия (ЕК) в свою очередь пока не одобрила заявку Венгрии и затягивает выплату первого транша в размере €2,4 млрд для «оказания давления на страну».

Сама ЕК отрицает блокировку предоставления кредита. Источники газеты заявили, что Еврокомиссия должна одобрить заявку Венгрии, чтобы «проволочка» не выглядела как политическое решение.

По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает на НПЗ компании MOL с 27 января. Будапешт убежден, что Киев остановил транзит сырья из России исключительно по политическим причинам. В ответ Венгрия среди прочего прекратила поставки на Украину дизельного топлива и пригрозила лишить ее поставок электроэнергии. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что правительство республики приостановит с 23 февраля подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».