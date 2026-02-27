Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном

США в случае удара по Ирану вряд ли окажутся втянутыми в затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Идея о том, что мы окажемся (втянутыми) в войну на Ближнем Востоке на многие годы и конца ей не (будет) видно, – на это нет ни малейшего шанса», – считает он.

Вице-президент напомнил об ударе США по иранским ядерным объектам в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне прошлого года, а также о проведенной в начале января операции в Венесуэле, когда американские военные захватили и доставили в Соединенные Штаты лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой. По его словам, обе кампании были «очень четко определены».

Он отметил, что не располагает информацией о том, какие шаги в отношении Ирана может предпринять президент США Дональд Трамп. При этом, по словам политика, рассматриваются различные сценарии – от военных ударов, «чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие», до урегулирования «проблемы дипломатическим путем».

«Я думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант. Но это действительно зависит от того, что иранцы делают и что они говорят», – сказал американский вице-президента.

Вэнс, проходивший службу в корпусе морской пехоты США и принимавший участие в войне в Ираке, позднее выступал с критикой американской военной кампании. В интервью он назвал себя «скептиком в отношении иностранных военных интервенций», подчеркнув вместе с тем, что считает курс Трампа отвечающим интересам страны.

«Я действительно считаю, что мы должны избегать повторения ошибок прошлого. Я также считаю, что мы должны избегать повторения уроков прошлого. Только потому что один президент провалил военный конфликт, это не значит, что мы никогда больше не сможем участвовать в военных конфликтах. Мы должны быть осторожны в этом вопросе, но я думаю, что президент проявляет осторожность», – пояснил вице-президент.

В текущем году Вашингтон и Тегеран возобновили консультации по ядерной сделке. Очередной раунд переговоров прошел 26 февраля в Женеве. По информации The Wall Street Journal, американская сторона настаивает на ликвидации трех ядерных объектов – в Фордо, Натанзе и Исфахане – и передаче США всего запаса обогащенного урана. Как утверждает издание, Иран отверг эти условия. В то же время глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником, заявлял о «значительном прогрессе».

На этом фоне Соединенные Штаты усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион, в частности, две авианосные ударные группы и дополнительные системы противовоздушной обороны. The Wall Street Journal расценила эти шаги как подготовку к возможному затяжному конфликту. Одновременно Вашингтон приступил к выводу части контингента с ряда баз в регионе.