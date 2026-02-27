USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном

10:37 354

США в случае удара по Ирану вряд ли окажутся втянутыми в затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Идея о том, что мы окажемся (втянутыми) в войну на Ближнем Востоке на многие годы и конца ей не (будет) видно, – на это нет ни малейшего шанса», – считает он.

Вице-президент напомнил об ударе США по иранским ядерным объектам в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне прошлого года, а также о проведенной в начале января операции в Венесуэле, когда американские военные захватили и доставили в Соединенные Штаты лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой. По его словам, обе кампании были «очень четко определены».

Он отметил, что не располагает информацией о том, какие шаги в отношении Ирана может предпринять президент США Дональд Трамп. При этом, по словам политика, рассматриваются различные сценарии – от военных ударов, «чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие», до урегулирования «проблемы дипломатическим путем».

«Я думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант. Но это действительно зависит от того, что иранцы делают и что они говорят», – сказал американский вице-президента.

Вэнс, проходивший службу в корпусе морской пехоты США и принимавший участие в войне в Ираке, позднее выступал с критикой американской военной кампании. В интервью он назвал себя «скептиком в отношении иностранных военных интервенций», подчеркнув вместе с тем, что считает курс Трампа отвечающим интересам страны.

«Я действительно считаю, что мы должны избегать повторения ошибок прошлого. Я также считаю, что мы должны избегать повторения уроков прошлого. Только потому что один президент провалил военный конфликт, это не значит, что мы никогда больше не сможем участвовать в военных конфликтах. Мы должны быть осторожны в этом вопросе, но я думаю, что президент проявляет осторожность», – пояснил вице-президент.

В текущем году Вашингтон и Тегеран возобновили консультации по ядерной сделке. Очередной раунд переговоров прошел 26 февраля в Женеве. По информации The Wall Street Journal, американская сторона настаивает на ликвидации трех ядерных объектов – в Фордо, Натанзе и Исфахане – и передаче США всего запаса обогащенного урана. Как утверждает издание, Иран отверг эти условия. В то же время глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником, заявлял о «значительном прогрессе».

На этом фоне Соединенные Штаты усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион, в частности, две авианосные ударные группы и дополнительные системы противовоздушной обороны. The Wall Street Journal расценила эти шаги как подготовку к возможному затяжному конфликту. Одновременно Вашингтон приступил к выводу части контингента с ряда баз в регионе.

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 355
Пашинян развелся с супругой
Пашинян развелся с супругой
10:14 1206
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 5581
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 4514
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 7112
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 1376
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 3634
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 6517
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 5147
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 2995
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 9874

ЭТО ВАЖНО

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 355
Пашинян развелся с супругой
Пашинян развелся с супругой
10:14 1206
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 5581
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 4514
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 7112
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 1376
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 3634
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 6517
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 5147
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 2995
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 9874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться