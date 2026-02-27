USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Россия дважды ударила по отелю в Сумах

10:40 233

Пожар вспыхнул в отеле в центре украинского города Сумы в результате российского удара беспилотниками утром 27 февраля. Об этом сообщили глава ОВА (областной военной администрации) Олег Григоров, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и ГСЧС (госслужба по чрезвычайным ситуациям) в Telegram.

«Рано утром россияне ударным БпЛА попали в здание в центре Сум. После первого попадания россияне нанесли повторный удар – когда на месте уже работали спасатели», - написал Григоров.

По его словам, обошлось без пострадавших, потому что всех людей успели вовремя эвакуировать.

службы работают над ликвидацией последствий удара.

Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что эвакуировали 50 человек. Пожар уже потушили.

10:37 356
10:14 1207
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
02:05 5583
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
03:04 4514
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
02:41 7114
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
02:22 1376
Пир Валтасара в стране, которой нет
02:07 3634
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
26 февраля 2026, 19:10 6517
Итоги переговоров США и Украины
01:10 5147
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
01:09 2995
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
00:43 9874

