Россия дважды ударила по отелю в Сумах

Пожар вспыхнул в отеле в центре украинского города Сумы в результате российского удара беспилотниками утром 27 февраля. Об этом сообщили глава ОВА (областной военной администрации) Олег Григоров, начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и ГСЧС (госслужба по чрезвычайным ситуациям) в Telegram.

«Рано утром россияне ударным БпЛА попали в здание в центре Сум. После первого попадания россияне нанесли повторный удар – когда на месте уже работали спасатели», - написал Григоров.

По его словам, обошлось без пострадавших, потому что всех людей успели вовремя эвакуировать.

службы работают над ликвидацией последствий удара.

Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что эвакуировали 50 человек. Пожар уже потушили.