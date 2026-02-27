Посольство Великобритании: слушания депутатов – не позиция правительства

В посольство Великобритании в Азербайджане поступил ряд запросов в связи со слушаниями, прошедшими на этой неделе в Палате общин парламента Великобритании, говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане.

«Учитывая высокий интерес к данному вопросу, мы считаем необходимым разъяснить, как работает система принятия решений в Великобритании.

Посольство Великобритании в Баку представляет Правительство Его Величества Короля Карла III и выражает внешнеполитические позиции правительства Великобритании. Посольство не выступает от имени британского парламента, который в конституционной системе Великобритании является отдельной и независимой ветвью власти.

Парламент действует независимо от правительства, и его слушания, обсуждения и расследования отражают позиции отдельных депутатов или парламентских комитетов, а не официальную политику Правительства Его Величества Короля Карла III.

По этой причине посольство не считает целесообразным комментировать содержание или ход парламентских процессов. Все соответствующие запросы следует направлять непосредственно в парламент Великобритании через сайт www.parliament.uk.

Позиция Великобритании по Южному Кавказу остаётся ясной и неизменной: мы признаём суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией как единственный путь к прочному и устойчивому миру», — подчёркивается в сообщении.

Отметим, 25 февраля в Палате общин состоялись слушания под названием «Стирание прошлого: уничтожение культурного наследия», в ходе которых обсуждались утверждения о якобы «уничтожении армянского наследия» в Карабахе.