USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Расторгать трудовые договоры с лицами старше 60 лет могут запретить

10:49 146

В Азербайджане предлагается расширить список работников, трудовые договоры c которыми не могут быть расторгнуты.

Это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В частности, предлагается запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет.

Согласно действующему законодательству, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры:

- с беременными, с женщинами, имеющими ребенка младше 3 лет; с мужчинами, воспитывающими в одиночку детей в возрасте до трех лет;

- с работниками, в одиночку воспитывающими ребенка дошкольного возраста, единственным источником дохода которых является нынешнее место работы;

- с работниками, временно утратившими трудоспособность.

Среди предложений, отраженных в докладе, также предусмотрено включение лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, обладающих правом на получение трудовой пенсии на льготных условиях.

Кроме того, в Азербайджане предлагается предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск в зависимости от стажа работы.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В статью 116 Трудового кодекса предлагается добавить положения о предоставлении работнику дополнительного отпуска продолжительностью 6 календарных дней при трудовом стаже от 15 до 20 лет и 8 календарных дней при трудовом стаже свыше 20 лет.

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 358
Пашинян развелся с супругой
Пашинян развелся с супругой
10:14 1213
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 5586
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 4516
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 7116
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 1376
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 3635
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 6517
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 5149
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 2995
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 9874

ЭТО ВАЖНО

Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 358
Пашинян развелся с супругой
Пашинян развелся с супругой
10:14 1213
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 5586
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 4516
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 7116
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару
Кубинцы все еще боготворят Че Гевару объектив haqqin.az
02:22 1376
Пир Валтасара в стране, которой нет
Пир Валтасара в стране, которой нет война миров
02:07 3635
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога
Россия вновь блефует. На этот раз: Абхазская железная дорога наш комментарий; все еще актуально
26 февраля 2026, 19:10 6517
Итоги переговоров США и Украины
Итоги переговоров США и Украины обновлено 01:10
01:10 5149
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию
С новым рекордом Азербайджан обошел в рейтинге УЕФА Россию, Словакию и Болгарию Итоги евросезона
01:09 2995
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве» обновлено 00:43
00:43 9874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться