Расторгать трудовые договоры с лицами старше 60 лет могут запретить

В Азербайджане предлагается расширить список работников, трудовые договоры c которыми не могут быть расторгнуты.

Это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

Документ обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В частности, предлагается запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет.

Согласно действующему законодательству, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры:

- с беременными, с женщинами, имеющими ребенка младше 3 лет; с мужчинами, воспитывающими в одиночку детей в возрасте до трех лет;

- с работниками, в одиночку воспитывающими ребенка дошкольного возраста, единственным источником дохода которых является нынешнее место работы;

- с работниками, временно утратившими трудоспособность.

Среди предложений, отраженных в докладе, также предусмотрено включение лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, обладающих правом на получение трудовой пенсии на льготных условиях.

Кроме того, в Азербайджане предлагается предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск в зависимости от стажа работы.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В статью 116 Трудового кодекса предлагается добавить положения о предоставлении работнику дополнительного отпуска продолжительностью 6 календарных дней при трудовом стаже от 15 до 20 лет и 8 календарных дней при трудовом стаже свыше 20 лет.