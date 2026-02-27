Разведка США опровергает Трампа

Президент США озвучил эту версию во вторник вечером в ежегодном послании «О положении страны» перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса. Однако, как отмечают источники агентства, разведывательное управление Пентагона не изменяло ранее представленные оценки: на разработку Ираном межконтинентальных баллистических ракет для военных целей может потребоваться до 2035 года.

По данным трех источников, знакомых с информацией американских спецслужб, заявления Трампа «о том, что Иран вскоре будет иметь ракеты, с помощью которых можно нанести удар по Соединенным Штатам, не подтверждаются отчетами разведки США и кажутся преувеличением».

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран разрабатывает ракеты, способные вскоре достичь континентальной части страны, не подтверждаются данными американской разведки, сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что во время обсуждения присутствовал и глава Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник Трампа генерал Дэн Кейн.

*** 10:58 Адмирал ВМС США Брэд Купер, который командует войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, приближенные к Трампу.

Совещание высшего военного командующего в регионе состоялось в тот же день, когда представители США и Ирана провели непрямые переговоры в Женеве по ядерной программе и баллистическим ракетам Ирана.

Ни одна из сторон не объявила о достижении соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что был достигнут прогресс и что «технические переговоры» будут продолжены на следующей неделе в Вене.

По данным ABC News, несколько республиканцев и некоторые чиновники администрации Трампа в последние дни приватно высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в нанесении удара по Ирану вместо того, чтобы США начинали военные действия.

«Сразу не было ясно, поддержал ли такой план Трамп, который, как говорят, все больше разочаровывается отказом Ирана согласиться на его требования прекратить обогащение урана и ограничить программу баллистических ракет», - говорится в публикации.

Источники ABC News сообщают, что совместная операция США и Израиля все еще возможна, поскольку США перебросили в регион впечатляющее количество кораблей и истребителей — все они находятся в зоне досягаемости Ирана.

Политические аналитики считают, что предложения о том, чтобы Израиль нанес первый «удар», вероятно, имеют целью служить своеобразным политическим прикрытием для республиканцев в Конгрессе, которые сталкиваются со сложным избирательным годом. Трамп вел предвыборную кампанию, обещая, что он положит конец войнам, а не начнет их.

Если Израиль нанесет удар по Ирану, представители министерства обороны США прогнозируют, что Иран почти наверняка ответит. Тогда Трамп сможет утверждать, что вмешательство США в конфликт соответствует многолетней политике защиты Израиля, считают аналитики.

Ранее Axios узнал, что Трамп ждет от Ирана предложений по «символическому» обогащению урана, однако рассматривает различные сценарии развития событий, включая устранение верховного лидера Али Хаменеи и его сына.

Также СМИ сообщали, что Трамп рассматривает вариант проведения «ограниченного военного удара» по Ирану, чтобы склонить Тегеран к заключению ядерной сделки.

19 февраля Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана прояснится в течение ближайших 10 дней.