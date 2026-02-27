USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем

видео; обновлено 17:33
17:33 1479

Авианосец USS Gerald R. Ford приближается к берегам Израиля, он прибудет в порт Хайфы сегодня, пишет Times of Israel.

Авианосец вчера покинул греческий остров Крит после пополнения запасов на военно-морской базе США.

ВМС США опровергают сообщения о неисправностях канализационной системы на авианосце, подчеркивая, что все системы корабля функционируют как положено. В ходе длительного пребывания вдали от порта приписки система санитарии выдержала миллионы случаев использования, а единичные засоры оперативно устраняются ремонтными командами без ущерба для оперативной готовности.

*** 11:06 

Иранский беспилотный летательный аппарат в пятницу вновь пролетел в районе, где находится американский авианосец USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.

Аппарат был запущен с юго-востока Ирана и, пройдя над акваторией Оманского залива, взял курс в сторону Аравийского моря — к району к востоку от побережья Омана.

Согласно последним снимкам европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море примерно в 780 км от побережья Ирана и приблизительно в 250 км к юго-востоку от оманского города Дукм.

Ранее в CENTCOM сообщали, что 3 февраля американский истребитель F-35C уничтожил иранский беспилотник «Шахед-139», приблизившийся к авианосцу в акватории Аравийского моря.

