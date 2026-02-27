USD 1.7000
Заочникам могут дать отсрочку от армии

11:16 880

Предлагается предоставить лицам, обучающимся в заочной форме, отсрочку в связи с военным призывом.

Это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Кроме того, предлагается, чтобы лицам, у которых инвалидность была установлена вследствие ранений, травм или увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы, в период их обучения на платной основе в образовательных учреждениях Азербайджанской Республики (за исключением дополнительного образования) оплата обучения осуществлялась за счет средств государственного бюджета.

Также рекомендуется создать возможность для несовершеннолетних осужденных участвовать во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Согласно докладу, рекомендуется разработать механизм, позволяющий несовершеннолетним осужденным, а также осужденным, совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности и относящиеся к категории менее тяжких, участвовать во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

