Visa поможет Сирии ускорить модернизацию

Министр связи и информационных технологий переходного правительства Сирии Абдель Салям Хайкаль заключил соглашение о сотрудничестве с руководством американской платежной системы Visa. Об этом в X сообщил спецпредставитель президента США по Сирии и посол США в Турции Том Баррак.

«Это многообещающий шаг на пути к модернизации цифровой экономики Сирии и укреплению экономических связей», – отметил Баррак.

Он подчеркнул, что внедрение технологий Visa способно оказать значительное влияние на ускоренное обновление сирийской экономики.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители Госдепартамента на встрече с Хайкалем призвали Дамаск отказаться от использования китайского оборудования в работе критически важной цифровой инфраструктуры.

В декабре 2025 года Visa объявила о возвращении своей платежной системы в Сирию.