USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Visa поможет Сирии ускорить модернизацию

11:19 377

Министр связи и информационных технологий переходного правительства Сирии Абдель Салям Хайкаль заключил соглашение о сотрудничестве с руководством американской платежной системы Visa. Об этом в X сообщил спецпредставитель президента США по Сирии и посол США в Турции Том Баррак.

«Это многообещающий шаг на пути к модернизации цифровой экономики Сирии и укреплению экономических связей», – отметил Баррак.

Он подчеркнул, что внедрение технологий Visa способно оказать значительное влияние на ускоренное обновление сирийской экономики.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители Госдепартамента на встрече с Хайкалем призвали Дамаск отказаться от использования китайского оборудования в работе критически важной цифровой инфраструктуры.

В декабре 2025 года Visa объявила о возвращении своей платежной системы в Сирию.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 454
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 795
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 592
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1931
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 911
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1058
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1457
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3821
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6415
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5136
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8186

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 454
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 795
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 592
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1931
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 911
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1058
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1457
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3821
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6415
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5136
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8186
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться