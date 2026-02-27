USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Украина получит кредит от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил выделение Украине кредита в размере 8,1 млрд долларов в течение четырех лет. Первые $1,5 млрд из этой суммы Киев получит немедленно, сообщил МВФ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пишет в своем телеграм-канале, что выделенные фондом средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

«Для нас важно, что на пятый год полномасштабной войны на фоне системных атак на энергетику у Украины есть гарантированная международная финансовая поддержка партнеров и ресурс для стабильной работы государства», — заявила Свириденко.

Глава правительства добавила, что решение МВФ также открывает путь к получению Украиной кредита от Европейского союза в размере 90 млрд евро.

