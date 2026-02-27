Пентагон будет искать «слабые места» в инфраструктуре Китая

По их информации, новые инструменты должны собирать данные об энергосетях, коммунальной инфраструктуре и других важных системах и находить слабые места в обслуживающем их программном обеспечении. Затем инструмент будет вносить потенциальные цели в планы ведения боевых действий.

Пентагон намерен создать инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая и использования их в потенциальном конфликте. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Одной из целей могут стать расположенные рядом с центрами обработки данных электростанции. Власти США намерены использовать уязвимости для внедрения в системы и нарушения их работы при потенциальном военном конфликте. Пентагон отказался комментировать информацию газеты.

«Это напоминает вора, который ночью проверяет входные двери домов, пока не найдет незапертую. <...> Взлом с помощью ИИ может увеличить количество проверяемых дверей в разы», - приводит газета характеристику технологии от бывшего главы отдела анализа Китая в американском разведывательном управлении Дэнниса Уайлдера.

Согласно информации издания, Пентагон уже вел переговоры с несколькими ведущими компаниями в сфере ИИ. Ранее ведомство заключило контракты с американскими поставщиками ИИ-технологий OpenAI, Anthropic, Google и xAI на общую сумму около $200 млн. Собеседники газеты не уточнили, какие именно компании займутся разработкой новых инструментов для поиска уязвимостей.

Ранее портал Axios сообщил, что военное ведомство США потребовало от компании Anthropic снять ограничения на использование ее продукции в военных целях, угрожая прекратить с ней сотрудничество. Позднее разработчик отказался предоставить Пентагону полный доступ к своей ИИ-модели Claude, чтобы не допустить ее использования для разработок полностью автономных вооружений.