Преемница Мадуро обратилась к Трампу

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала президента США Дональда Трампа снять санкции с ее страны и отменить блокаду венесуэльской нефти. Об этом в пятницу, 27 февраля, со ссылкой на обращение Родригес на государственном телевидении Венесуэлы сообщает агентство AFP.
Родригес подчеркнула, что считает страны «дружественными» друг другу, невзирая на захват Николаса Мадуро властями Соединенных Штатов в начале января 2026 года. Она также заявила, что правительство в Каракасе стремится «открыть новую повестку сотрудничества с США» - и именно поэтому Вашингтон должен прекратить блокаду нефти и отменить санкции против Венесуэлы.
После захвата Николаса Мадуро американскими военными Родригес начала сотрудничать с Вашингтоном. Власти Венесуэлы приняли закон об амнистии политзаключенных, который освободил от ответственности некоторых участников антиправительственных протестов и бывших чиновников и военных, которые отказались поддерживать режим Мадуро.
Родригес также добилась крупной реформы законов о полезных ископаемых, которая открыла нефтяной сектор Венесуэлы для иностранных инвестиций. Во время своего послания о положении дел в стране 24 февраля Дональд Трамп заявил, что США уже получили около 89 млн баррелей нефти от Венесуэлы, «нового друга и партнера» Вашингтона.