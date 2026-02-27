Преемница Мадуро обратилась к Трампу

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала президента США Дональда Трампа снять санкции с ее страны и отменить блокаду венесуэльской нефти. Об этом в пятницу, 27 февраля, со ссылкой на обращение Родригес на государственном телевидении Венесуэлы сообщает агентство AFP.

Родригес подчеркнула, что считает страны «дружественными» друг другу, невзирая на захват Николаса Мадуро властями Соединенных Штатов в начале января 2026 года. Она также заявила, что правительство в Каракасе стремится «открыть новую повестку сотрудничества с США» - и именно поэтому Вашингтон должен прекратить блокаду нефти и отменить санкции против Венесуэлы.