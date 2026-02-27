USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Apple будет работать с секретными данными НАТО

12:01 365

Apple объявила, что iPhone и iPad получили сертификацию для работы с засекреченной информацией Североатлантического альянса. Гаджеты уже внесены в официальный каталог продуктов информационной безопасности НАТО.

Сертификация означает, что для работы с данными не требуется установка стороннего программного обеспечения или кастомные аппаратные модификации. Защита обеспечивается базовыми функциями операционных систем iOS 26 и iPadOS 26.

Сотрудникам разрешено использовать стандартные приложения системы, такие как «Почта», «Календарь» и «Контакты», при условии подключения к базовым корпоративным системам управления данных. Допуск был получен по итогам аудита со стороны Федерального управления по информационной безопасности Германии.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 460
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 804
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 596
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1938
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 912
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1058
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1458
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3827
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6418
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8189

