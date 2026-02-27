Apple будет работать с секретными данными НАТО

Apple объявила, что iPhone и iPad получили сертификацию для работы с засекреченной информацией Североатлантического альянса. Гаджеты уже внесены в официальный каталог продуктов информационной безопасности НАТО.

Сертификация означает, что для работы с данными не требуется установка стороннего программного обеспечения или кастомные аппаратные модификации. Защита обеспечивается базовыми функциями операционных систем iOS 26 и iPadOS 26.

Сотрудникам разрешено использовать стандартные приложения системы, такие как «Почта», «Календарь» и «Контакты», при условии подключения к базовым корпоративным системам управления данных. Допуск был получен по итогам аудита со стороны Федерального управления по информационной безопасности Германии.