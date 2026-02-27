Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

На вопрос, может ли Украина победить в войне, глава государства отметил, что на этом этапе это означало бы потерю большого количества людей.

Украина не может вернуть сейчас свои территории на Донбассе, но и Россия не может победить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Все зависит от того, что люди имеют в виду под словом «победа». И говорить о территориях очень сложно. Во-первых, как вернуть всю землю сегодня – это очень тяжело. И это повлечет за собой слишком большие потери человеческих жизней... Но хорошо то, что Россия не может сделать это и на поле боя. Поэтому они не побеждают, а мы не проигрываем», - сказал Зеленский.

Ведущий напомнил, что представители США часто говорят о необходимости уступить территорию Украины ради мира, и спросил, почему бы «просто не отдать» Славянск и Краматорск, если приоритет - остановить войну, а отказ от этих территорий является условием.

Зеленский ответил, что это украинская территория и «странно говорить» о том, что Украина должна «отдавать» свои земли. По его словам, уход из этих городов означал бы, что Украина оставит своих граждан под оккупацией.

«Если мы уйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Краматорска, Славянска, в тот же момент 200 тысяч людей, которые сейчас там находятся, окажутся под оккупацией. Кто сказал россиянам, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет – их будут убивать, отправлять на фронт или сажать в тюрьмы. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму», - сказал он.

Зеленский добавил, что вопрос сдачи Донбасса – это не только красная линия, но еще и линия обороны.

Напомним, Россия продолжает настаивать на передаче ей всей Донецкой области как предпосылке завершения боевых действий.

Согласно результатам опроса, половина украинцев выступает против так называемой «передачи» Донбасса России в обмен на гарантии безопасности - таких 52%. Однако 40% готовы на такой компромисс.