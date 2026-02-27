USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

В Казахстане чиновников проверят на связи с Эпштейном

12:30 291

Генеральная прокуратура Казахстана приступила к проверке возможных связей местных чиновников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, включая выяснение его возможных контактов с бывшим премьер-министром и экс-главой Комитета национальной безопасности страны Каримом Масимовым, сообщают казахстанские СМИ.

«Генеральная прокуратура совместно с другими ведомствами проверяет эти сведения — имели ли место такие факты или нет», — заявил журналистам генеральный прокурор Берик Асылов.

На вопрос о том, проводится ли проверка возможных связей Эпштейна с Масимовым, он ответил: «Предварительная проверка начата».

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 462
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 807
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 597
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1939
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 913
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1060
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3828
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6419
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8191

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 462
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 807
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 597
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1939
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 913
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1060
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3828
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6419
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться