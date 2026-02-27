USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Израильские больницы готовятся к войне с Ираном

12:34 374

Больницы по всей территории Израиля готовят новые меры на случай войны с Ираном, сообщает Ynet со ссылкой на внутренние документы Министерства здравоохранения.

Согласно отчету, документы, направленные министерством в больницы в последние дни, анализируют проблемы, с которыми столкнулась система в июне прошлого года во время 12-дневной войны с Ираном, и содержат рекомендации для вероятной будущей кампании.

В документах уделено особое внимание защите конфиденциальности пациентов, поддержке медицинского персонала и снижению риска инфекций в переполненных палатах.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 464
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 809
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 597
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1940
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 913
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1061
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3830
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6419
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8191

