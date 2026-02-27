Израильские больницы готовятся к войне с Ираном

Больницы по всей территории Израиля готовят новые меры на случай войны с Ираном, сообщает Ynet со ссылкой на внутренние документы Министерства здравоохранения.

Согласно отчету, документы, направленные министерством в больницы в последние дни, анализируют проблемы, с которыми столкнулась система в июне прошлого года во время 12-дневной войны с Ираном, и содержат рекомендации для вероятной будущей кампании.

В документах уделено особое внимание защите конфиденциальности пациентов, поддержке медицинского персонала и снижению риска инфекций в переполненных палатах.