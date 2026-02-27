В Германии массовые забастовки

Почти во всех федеральных землях Германии с ранних утренних часов в пятницу, 27 февраля, начались предупредительные забастовки работников общественного транспорта. Об этом сообщает DW.
В крупнейшем транспортном предприятии страны - Берлинском транспортном обществе (BVG) - забастовка началась, по данным профсоюза Ver.di, уже с 3:00 (6:00 по Баку). Работу прекратили также сотрудники общественного транспорта земли Гессен - около 5 200 человек во Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Гиссене, Марбурге, Оффенбахе и Касселе.
В Баварии объявленная Ver.di двухдневная забастовка охватила 13 городов, включая пять крупнейших - Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург и Ингольштадт. Автобусы и поезда встали также в Рейнланд-Пфальце, где к участию в забастовке призваны около 1 500 человек. В Сааре к акции присоединились почти 1 000 работников транспорта в Саарбрюккене, Нойнкирхене, Фёльклингене, Саарлуи и Мерциге.
В большинстве регионов не ходят автобусы, трамваи и метро. Пассажирам - прежде всего живущим в пригородах и школьникам - приходится искать альтернативные способы добраться до места назначения. Ряд транспортных компаний уже объявил о введении резервных расписаний.