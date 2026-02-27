USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

В Германии массовые забастовки

12:37 489

Почти во всех федеральных землях Германии с ранних утренних часов в пятницу, 27 февраля, начались предупредительные забастовки работников общественного транспорта. Об этом сообщает DW.

В крупнейшем транспортном предприятии страны - Берлинском транспортном обществе (BVG) - забастовка началась, по данным профсоюза Ver.di, уже с 3:00 (6:00 по Баку). Работу прекратили также сотрудники общественного транспорта земли Гессен - около 5 200 человек во Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Гиссене, Марбурге, Оффенбахе и Касселе.

В Баварии объявленная Ver.di двухдневная забастовка охватила 13 городов, включая пять крупнейших - Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург и Ингольштадт. Автобусы и поезда встали также в Рейнланд-Пфальце, где к участию в забастовке призваны около 1 500 человек. В Сааре к акции присоединились почти 1 000 работников транспорта в Саарбрюккене, Нойнкирхене, Фёльклингене, Саарлуи и Мерциге.

В большинстве регионов не ходят автобусы, трамваи и метро. Пассажирам - прежде всего живущим в пригородах и школьникам - приходится искать альтернативные способы добраться до места назначения. Ряд транспортных компаний уже объявил о введении резервных расписаний.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 467
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 812
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 598
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1941
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 913
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1061
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3831
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6419
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8192
