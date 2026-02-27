В Германии массовые забастовки

Почти во всех федеральных землях Германии с ранних утренних часов в пятницу, 27 февраля, начались предупредительные забастовки работников общественного транспорта. Об этом сообщает DW.

В крупнейшем транспортном предприятии страны - Берлинском транспортном обществе (BVG) - забастовка началась, по данным профсоюза Ver.di, уже с 3:00 (6:00 по Баку). Работу прекратили также сотрудники общественного транспорта земли Гессен - около 5 200 человек во Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Гиссене, Марбурге, Оффенбахе и Касселе.