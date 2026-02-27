USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном

На служебном участке погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была пресечена попытка нарушения государственной границы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, четверо неизвестных предприняли попытку незаконного пересечения границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Наркотики общим весом 33 кг 900 граммов

По тревоге была поднята погранзастава, приняты меры по блокированию нарушителей. Наряд подал команду остановиться и начал преследование, произведя предупредительный выстрел в воздух. В ответ злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь и создав тем самым угрозу жизни военнослужащих.

Бросив свертки и воспользовавшись темнотой и лесистой местностью, нарушители скрылись на территории сопредельного государства.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками Министерства внутренних дел на месте происшествия обнаружены и изъяты три свертка с наркотическими средствами общим весом 33 кг 900 граммов, а также другие вещественные доказательства.

О случившемся проинформирована погранслужба сопредельной стороны по линии пограничных представителей.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

