USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Дожди и мокрый снег

12:57 397

В Баку и на Апшеронском полуострове 28 февраля прогнозируется переменная облачность с периодическими осадками. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В первой половине дня в отдельных районах возможно усиление осадков с вероятным переходом в мокрый снег.

Ожидается северо-западный ветер, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью и днем составит 1-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 80-90%.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются периодические осадки, а также снегопады. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла, в горных районах ночью - 5-10° мороза, в высокогорных зонах - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в ряде горных и предгорных районов на дорогах образуется гололед.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 473
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 818
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 599
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1943
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 914
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1062
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3832
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6420
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8192

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 473
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 818
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 599
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1943
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 914
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1062
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1459
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3832
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6420
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5138
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться