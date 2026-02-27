Дожди и мокрый снег

В Баку и на Апшеронском полуострове 28 февраля прогнозируется переменная облачность с периодическими осадками. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В первой половине дня в отдельных районах возможно усиление осадков с вероятным переходом в мокрый снег.

Ожидается северо-западный ветер, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью и днем составит 1-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 80-90%.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются периодические осадки, а также снегопады. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла, в горных районах ночью - 5-10° мороза, в высокогорных зонах - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в ряде горных и предгорных районов на дорогах образуется гололед.