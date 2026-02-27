Иран грозит США полным уничтожением техники

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что американские войска и техника будут уничтожены при любом конфликте.

«В случае любого конфликта американские солдаты и их техника будут уничтожены», – сказал Шекарчи.

Он добавил, что любая «глупая акция» со стороны США может разжечь масштабный пожар в регионе.

Слова Шекарчи прозвучали после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану – «крупнейшему спонсору терроризма в мире» – получить ядерное оружие.