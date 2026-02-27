USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Иран грозит США полным уничтожением техники

12:58 473

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что американские войска и техника будут уничтожены при любом конфликте.

«В случае любого конфликта американские солдаты и их техника будут уничтожены», – сказал Шекарчи.

Он добавил, что любая «глупая акция» со стороны США может разжечь масштабный пожар в регионе.

Слова Шекарчи прозвучали после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану – «крупнейшему спонсору терроризма в мире» – получить ядерное оружие.

12:58 474
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 820
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25 600
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа обновлено 11:26
11:26 1943
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06 915
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06 1062
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37 1460
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14 3834
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли очевидное – невероятное; все еще актуально
02:05 6420
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне
03:04 5140
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам
02:41 8193

