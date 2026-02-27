Америке пригрозили войной на истощение

В заявлении организации подчеркивается, что на фоне американских угроз и наращивания военного присутствия складывается опасная ситуация, требующая мобилизации и полной готовности. Группировка предупредила Вашингтон о «огромных потерях» в случае начала боевых действий.

Поддерживаемая Ираном иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» заявила о готовности к возможной затяжной конфронтации с Соединенными Штатами в случае ударов по Ирану. Представители движения сообщили, что в условиях усиливающейся военной активности США в регионе их террористам следует быть готовыми к сценарию длительной войны на истощение. Об этом сообщает The Times of Israel.

Один из командиров в комментарии агентству AFP отметил, что вероятность вмешательства их сил в конфликт при нанесении ударов по Ирану оценивается как высокая. По его словам, Тегеран рассматривается движением как стратегически значимый партнер, поэтому атака на Исламскую Республику будет расценена ими как прямая угроза собственным интересам.

Ранее иракские вооруженные формирования, находящиеся под американскими санкциями, не стали участвовать в 12-дневном противостоянии между Израилем и Ираном в прошлом году.

Однако теперь, как утверждает представитель группировки, в случае новых ударов, особенно если они будут направлены на смену власти в Тегеране, их позиция может быть иной и значительно менее сдержанной.