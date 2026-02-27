Еще одна страна призывает своих граждан покинуть Иран

Еще одна страна усилила меры предосторожности для своих граждан на Ближнем Востоке. Канада официально повысила уровень предупреждения о поездках в Иран до максимального и рекомендовала своим гражданам как можно скорее покинуть территорию страны.

В заявлении правительство Канады подчеркнуло, что обстановка в сфере безопасности остается нестабильной и может ухудшиться без предварительного уведомления. Канадцам советуют воспользоваться доступными и безопасными маршрутами выезда уже сейчас, не откладывая отъезд.

Также власти предупредили, что в случае дальнейшей эскалации возможности оказания консульской помощи могут быть существенно ограничены или полностью недоступны.