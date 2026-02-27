USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Американские военные сбили лазером дрон пограничников

13:16

Американские военные 26 февраля при помощи лазерной системы уничтожили беспилотник Погранично-таможенной службы США (CBP) над Форт-Хэнкоком в штате Техас, в связи с этим Федеральная авиационная администрация (FAA) расширила зону закрытого воздушного пространства вокруг аэропорта Эль-Пасо, сообщает Associated Press.

Демократы из комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, включая Рика Ларсена, сообщили, что получили официальное уведомление об инциденте.

«У нас головы разрываются от новостей о том, что Министерство обороны, как сообщается, сбило беспилотник таможенной и пограничной охраны с помощью системы противодействия беспилотным летательным аппаратам повышенной опасности», — говорится в заявлении конгрессменов, которое цитирует AP.

Они напомнили, что несколько месяцев назад Белый дом отклонил законопроект о надлежащем обучении операторов беспилотников и устранении проблем координации между Пентагоном, FAA и Министерством внутренней безопасности (DHS). «Теперь мы видим результат его некомпетентности», — добавили конгрессмены.

Представители Пентагона и CBP не ответили на запросы AP. В FAA уточнили, что воздушное пространство над Форт-Хэнкоком уже было закрыто, а вечером 26 февраля зона была расширена. Угрозы коммерческим рейсам не возникло.

Чуть больше двух недель назад FAA также закрывала небо над аэропортом Эль-Пасо. Изначально ограничение должно было действовать десять дней, но через несколько часов его отменили. The Wall Street Journal сообщала, что FAA и CBP, без согласования с Пентагоном, использовали сверхсекретную лазерную систему для сбивания дронов мексиканских картелей. Однако, по данным WSJ, как минимум три сбитых объекта оказались праздничными воздушными шариками.

Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58
12:58 483
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49
12:49 827
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает
12:25
12:25 603
Разведка США опровергает Трампа
Разведка США опровергает Трампа
11:26
11:26 1947
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
Британские и французские войска готовы отправиться в Украину
11:06
11:06 916
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
11:06
11:06 1062
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
Вэнс: США не увязнут в войне с Ираном
10:37
10:37 1461
Пашинян и Акопян разошлись
Пашинян и Акопян разошлись
10:14
10:14 3839
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
Бакинцы подали в суд на Pilot Residence. И выиграли
02:05
02:05 6422
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
03:04
03:04 5142
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
02:41
02:41 8194

