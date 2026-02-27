Американские военные сбили лазером дрон пограничников

Американские военные 26 февраля при помощи лазерной системы уничтожили беспилотник Погранично-таможенной службы США (CBP) над Форт-Хэнкоком в штате Техас, в связи с этим Федеральная авиационная администрация (FAA) расширила зону закрытого воздушного пространства вокруг аэропорта Эль-Пасо, сообщает Associated Press.

Демократы из комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, включая Рика Ларсена, сообщили, что получили официальное уведомление об инциденте.

«У нас головы разрываются от новостей о том, что Министерство обороны, как сообщается, сбило беспилотник таможенной и пограничной охраны с помощью системы противодействия беспилотным летательным аппаратам повышенной опасности», — говорится в заявлении конгрессменов, которое цитирует AP.

Они напомнили, что несколько месяцев назад Белый дом отклонил законопроект о надлежащем обучении операторов беспилотников и устранении проблем координации между Пентагоном, FAA и Министерством внутренней безопасности (DHS). «Теперь мы видим результат его некомпетентности», — добавили конгрессмены.

Представители Пентагона и CBP не ответили на запросы AP. В FAA уточнили, что воздушное пространство над Форт-Хэнкоком уже было закрыто, а вечером 26 февраля зона была расширена. Угрозы коммерческим рейсам не возникло.

Чуть больше двух недель назад FAA также закрывала небо над аэропортом Эль-Пасо. Изначально ограничение должно было действовать десять дней, но через несколько часов его отменили. The Wall Street Journal сообщала, что FAA и CBP, без согласования с Пентагоном, использовали сверхсекретную лазерную систему для сбивания дронов мексиканских картелей. Однако, по данным WSJ, как минимум три сбитых объекта оказались праздничными воздушными шариками.