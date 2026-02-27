Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля, обвинив его в клевете из-за лозунга «Эрдоган без диплома». Глава оппозиции таким образом намекнул на то, что у турецкого президента нет высшего образования.

Иск касается компенсации морального вреда в размере 500 тысяч турецких лир и рассматривается в 44-м гражданском суде первой инстанции Анкары. В ходе процесса адвокаты президента потребовали отвода судьи, сославшись на его «личный интерес» к вопросу о дипломе Эрдогана.

Иск был инициирован после акции, организованной CHP 13 августа 2025 года в стамбульском районе Байрампаша. Участники скандировали лозунг, ставящий под сомнение наличие у Эрдогана высшего образования. Согласно турецкому законодательству, для занятия поста президента требуется диплом о высшем образовании, что делает этот вопрос чувствительным для правящей Партии справедливости и развития (AKP).

В ходе судебного заседания адвокат Озеля потребовал от представителей Эрдогана предоставить диплом в материалы дела для подтверждения его наличия. Адвокаты президента заявили, что диплом существует, поскольку он необходим для президентства, но отказались его предъявлять, аргументируя, что это не обязательно.

Судья, реагируя на спор, прямо потребовал представить диплом Эрдогана. В ответ адвокаты президента подали ходатайство об отводе судьи, заявив, что его настойчивость свидетельствует о «личных сомнениях и любопытстве» по поводу образования Эрдогана, что якобы нарушает принцип беспристрастности.

«Если судья требует диплом, значит, у него есть особый интерес к вопросу. Пусть дело рассмотрит другой судья, который не будет задавать такие вопросы», – цитируют адвокатов источники, близкие к процессу.

Суд отклонил необходимость отдельного решения по ходатайству об отводе. В постановлении указано: «Учитывая, что судебное заседание по делу отложено до 10 сентября 2026 года, а полномочия судьи прекращаются 24 марта 2026 года в связи с достижением предельного возраста, ходатайство стало беспредметным».

Пошлина за подачу ходатайства не взимается, а копия решения будет приложена к материалам дела.

Озгюр Озель, лидер CHP, публично обратился к Эрдогану: «Я сказал: «Эрдоган без диплома». Ты подал на меня в суд. Мой адвокат предложил приложить диплом к материалам дела, твой – отказался. Судья настаивал: если диплом есть, покажите. Господин Эрдоган, если у вас есть диплом – представьте его суду».