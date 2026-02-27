USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Переполох в Британии из-за Эпштейна

13:40 869

Министерство обороны Великобритании проверяет записи полетов, которые могут содержать информацию об осужденном за сексуальные преступления американском финансисте Джеффри Эпштейне. Об этом сообщил представитель министерства обороны страны, цитирует Reuters.

Минобороны Британии приняло такое решение после того, как появились файлы, которые могут свидетельствовать о том, что покойный американский финансист приземлялся на военных базах страны на своем частном самолете.

Британская полиция уже оценивает, занимался ли Эпштейн торговлей женщинами через два лондонских аэропорта на частных рейсах, в рамках общенациональных скоординированных усилий по расследованию связей финансиста с Великобританией. 

Файлы свидетельствуют, что Эпштейн мог приземляться на своем частном самолете на базе Королевских воздушных сил в Нортхолте. Поэтому, по словам представителя Минобороны, министр обороны Джон Хили приказал провести проверку полетов.

«Министр обороны приказал пересмотреть все записи, которые министерство может иметь о рейсах Эпштейна, которые приземлялись на базах ВВС, чтобы убедиться, что любая информация, касающаяся преступлений Эпштейна, будет обнаружена и предоставлена соответствующим органам», – добавил он.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что экс-посол Британии в США Питер Мендельсон, присылал ему детали чувствительных экономических дискуссий британского правительства.

Экс-посла арестовали, а позже стало известно о его освобождении из-под стражи. Ранее в этом месяце британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мендельсона после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера передало правоохранителям переписку между бывшим послом и Эпштейном. 

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер отверг слухи о своей отставке.

