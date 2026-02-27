USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Китай предупреждает своих граждан в РФ: служба стала обязательной

Китайский МИД предупредил своих граждан, проживающих в России, о новом законе, обязывающем иностранцев служить в российских вооруженных силах. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Гонконгское издание South China Morning Post 26 февраля сообщило, что консульство Китая в России обратилось к своим гражданам с просьбой «обратить внимание» на новый российский закон, принятый в ноябре 2025 года.

Согласно документу, мужчины-постоянные жители России в возрасте от 18 до 65 лет обязаны отслужить не менее одного года в российской армии, чтобы иметь возможность подать заявку на получение российского гражданства или вида на жительство.

Закон предусматривает исключения для:

  • граждан Беларуси;
  • мужчин, которые могут подтвердить выполнение требования о службе в российской армии;
  • мужчин с документами из российских военных призывных и вербовочных центров, подтверждающими их непригодность к военной службе.

Российские государственные СМИ в момент принятия закона не публиковали эти подробности.

Консульство Китая при этом не предупреждало своих граждан о возможной опасности службы, но рекомендовало «принимать осторожные решения», чтобы «обеспечить законный статус проживания в России».

Аналитики считают, что такое предупреждение отражает обеспокоенность Пекина возможностью принудительного привлечения своих граждан к военной службе на основании нового закона. Ранее Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к службе под угрозой уголовного преследования или депортации.

Эксперты отмечают, что установление требования о военной службе для иностранцев как условия получения вида на жительство или гражданства существенно усиливает механизмы комплектования армии. ISW недавно зафиксировал признаки того, что Кремль готовится к призыву резервистов для компенсации нехватки личного состава, вызванной замедлением темпов набора.

«Заявление консульства Китая может быть дополнительным сигналом того, что Россия готова провести призыв резервистов и использовать другие механизмы принудительного набора, которые могут затронуть ее граждан, проживающих в России», — отмечают аналитики.

