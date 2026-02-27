Ильхам Алиев назначил Мехрибан Алиеву главой новой структуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реализации ряда мероприятий, направленных на совершенствование деятельности в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инновационных технологий в стране. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном сайте главы государства, в Азербайджане создан Совет по цифровому развитию.
Председателем Совета назначена первый вице-президент Азербайджана.
Члены Совета:
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности
Помощник президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Министр науки и образования Азербайджанской Республики
Министр юстиции Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Министр экономики Азербайджанской Республики
Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.