USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Ильхам Алиев назначил Мехрибан Алиеву главой новой структуры

новость дополнена
13:55 2541

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реализации ряда мероприятий, направленных на совершенствование деятельности в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инновационных технологий в стране. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном сайте главы государства, в Азербайджане создан Совет по цифровому развитию.

Председателем Совета назначена первый вице-президент Азербайджана.

Члены Совета:

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности

Помощник президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Министр науки и образования Азербайджанской Республики

Министр юстиции Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр экономики Азербайджанской Республики

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 405
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1185
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 454
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 631
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14002
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8928
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1925
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1815
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2787

ЭТО ВАЖНО

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 405
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1185
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 454
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 631
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14002
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8928
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1925
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1815
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться