Посол США: Покиньте Израиль сегодня...

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал письмо сотрудникам посольства в Иерусалиме на фоне угрозы возможного удара США по Ирану.

По данным The New York Times, посол посоветовал дипперсоналу и членам их семей, которые желают покинуть страну, сделать это безотлагательно. Хакаби объяснил, что решение принято после встреч и телефонных звонков, продолжавшихся всю ночь, и основано на принципе повышенной осторожности. «Тем, кто желает уехать, следует сделать это СЕГОДНЯ», — написал посол в письме.

Хакаби настоятельно призвал сотрудников искать рейсы из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, где они смогут забронировать билеты. «Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты сегодня. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти билет в любое место, откуда сможете продолжить путь в Вашингтон, но первоочередной задачей является скорейший выезд из страны», — добавил Хакаби.

Ранее Госдепартамент рекомендовал необязательному дипперсоналу покинуть территорию Израиля. Санкционирован выезд из представительства США в Иерусалиме лиц, не задействованных в критически важных сферах, а также членов их семей.