Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Посол США: Покиньте Израиль сегодня...

обновлено 15:08
15:08

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал письмо сотрудникам посольства в Иерусалиме на фоне угрозы возможного удара США по Ирану.

По данным The New York Times, посол посоветовал дипперсоналу и членам их семей, которые желают покинуть страну, сделать это безотлагательно. Хакаби объяснил, что решение принято после встреч и телефонных звонков, продолжавшихся всю ночь, и основано на принципе повышенной осторожности. «Тем, кто желает уехать, следует сделать это СЕГОДНЯ», — написал посол в письме.

Хакаби настоятельно призвал сотрудников искать рейсы из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, где они смогут забронировать билеты. «Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты сегодня. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти билет в любое место, откуда сможете продолжить путь в Вашингтон, но первоочередной задачей является скорейший выезд из страны», — добавил Хакаби.

Ранее Госдепартамент рекомендовал необязательному дипперсоналу покинуть территорию Израиля. Санкционирован выезд из представительства США в Иерусалиме лиц, не задействованных в критически важных сферах, а также членов их семей.

14:14

Посольство США в Иерусалиме объявило, что 27 февраля 2026 года Госдепартамент разрешил выезд неэкстренного персонала американского правительства и членов их семей из дипломатической миссии в Израиле из-за угроз безопасности.

В опубликованном американским посольством заявлении отмечается, что в ответ на инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления могут вводиться дополнительные ограничения или запреты на передвижение сотрудников американского правительства и их семей по отдельным районам Израиля, включая Старый город Иерусалима и Западный берег.

Гражданам также рекомендовано рассмотреть возможность выезда из страны, пока доступны коммерческие авиарейсы.

Отметим, что эвакуация проходит на фоне наращивания военного присутствия США в регионе Ближнего Востока и проходящих американо-иранских переговоров по ядерной программе исламской республики.

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
02:41
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
13:20
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49

ЭТО ВАЖНО

