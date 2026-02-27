Посол США: Покиньте Израиль сегодня...

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал письмо сотрудникам посольства в Иерусалиме на фоне угрозы возможного удара США по Ирану.
По данным The New York Times, посол посоветовал дипперсоналу и членам их семей, которые желают покинуть страну, сделать это безотлагательно. Хакаби объяснил, что решение принято после встреч и телефонных звонков, продолжавшихся всю ночь, и основано на принципе повышенной осторожности. «Тем, кто желает уехать, следует сделать это СЕГОДНЯ», — написал посол в письме.
Хакаби настоятельно призвал сотрудников искать рейсы из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, где они смогут забронировать билеты. «Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты сегодня. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти билет в любое место, откуда сможете продолжить путь в Вашингтон, но первоочередной задачей является скорейший выезд из страны», — добавил Хакаби.
Ранее Госдепартамент рекомендовал необязательному дипперсоналу покинуть территорию Израиля. Санкционирован выезд из представительства США в Иерусалиме лиц, не задействованных в критически важных сферах, а также членов их семей.
* * * 14:14
Посольство США в Иерусалиме объявило, что 27 февраля 2026 года Госдепартамент разрешил выезд неэкстренного персонала американского правительства и членов их семей из дипломатической миссии в Израиле из-за угроз безопасности.
В опубликованном американским посольством заявлении отмечается, что в ответ на инциденты в сфере безопасности и без предварительного уведомления могут вводиться дополнительные ограничения или запреты на передвижение сотрудников американского правительства и их семей по отдельным районам Израиля, включая Старый город Иерусалима и Западный берег.
Гражданам также рекомендовано рассмотреть возможность выезда из страны, пока доступны коммерческие авиарейсы.
Отметим, что эвакуация проходит на фоне наращивания военного присутствия США в регионе Ближнего Востока и проходящих американо-иранских переговоров по ядерной программе исламской республики.