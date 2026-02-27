USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Аббасов воевал за Россию и пропал без вести

14:20 842

Житель села Байханлы Джалилабадского района Аббасов Мехти Эльчин оглу пропал без вести в ходе войны России против Украины. Об этом сообщил военный блогер Тофик Шахмурадов на своей странице в соцсети.

По его данным, 3 апреля 2025 года Мехти Аббасов заключил контракт и отправился для участия в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил РФ.

В последний раз семья выходила с ним на связь 5 мая, после чего контакт был утрачен.

Сообщается, что Аббасов в последний раз вступил в бой в составе группы из 15 человек. Все члены группы числятся пропавшими без вести.

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 408
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1188
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 454
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 632
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14006
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8929
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1927
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1816
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2789

