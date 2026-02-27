Аббасов воевал за Россию и пропал без вести

Житель села Байханлы Джалилабадского района Аббасов Мехти Эльчин оглу пропал без вести в ходе войны России против Украины. Об этом сообщил военный блогер Тофик Шахмурадов на своей странице в соцсети.

По его данным, 3 апреля 2025 года Мехти Аббасов заключил контракт и отправился для участия в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил РФ.

В последний раз семья выходила с ним на связь 5 мая, после чего контакт был утрачен.

Сообщается, что Аббасов в последний раз вступил в бой в составе группы из 15 человек. Все члены группы числятся пропавшими без вести.