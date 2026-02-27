USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Украина и Россия договорились о перемирии

14:20 1407

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х в пятницу, 27 февраля.

«Действует еще одно местное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое имеет целью восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ», — сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить доступ ремонтных бригад к месту повреждения, указывает МАГАТЭ.

19 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что ЗАЭС работает только с одной внешней линией электропередачи. По его словам, резервная линия 330 кВ Ферросплавная-1 вышла из строя 10 февраля, вероятно, из-за боевых действий. Сейчас станция получает электроэнергию только через линию 750кВ Днепровская.

17 января МАГАТЭ сообщало о прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП, что было уже четвертым локальным перемирием для ремонта поврежденной инфраструктуры станции.

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 411
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1190
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 456
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 632
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14010
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8929
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1927
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1817
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2793

ЭТО ВАЖНО

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 411
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1190
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 456
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 632
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14010
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8929
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1927
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1817
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться