Украина и Россия договорились о перемирии

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х в пятницу, 27 февраля.

«Действует еще одно местное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое имеет целью восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ», — сказано в сообщении.