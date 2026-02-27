Украина и Россия договорились о перемирии

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервных линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х в пятницу, 27 февраля.
«Действует еще одно местное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое имеет целью восстановление резервного электроснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ», — сказано в сообщении.
Сейчас продолжаются работы по разминированию, чтобы обеспечить доступ ремонтных бригад к месту повреждения, указывает МАГАТЭ.
19 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что ЗАЭС работает только с одной внешней линией электропередачи. По его словам, резервная линия 330 кВ Ферросплавная-1 вышла из строя 10 февраля, вероятно, из-за боевых действий. Сейчас станция получает электроэнергию только через линию 750кВ Днепровская.
17 января МАГАТЭ сообщало о прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП, что было уже четвертым локальным перемирием для ремонта поврежденной инфраструктуры станции.