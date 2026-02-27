USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Эмин Амруллаев в сумгаитской школе

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 27 февраля посетил среднюю общеобразовательную школу имени Исмета Гаибова №1 в Сумгаите.

Учебное заведение отремонтировано и введено в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время в школе, где обучаются 3008 учеников, работают 135 педагогических и 39 технических сотрудников.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, в ходе осмотра учебных классов министр изучил процесс преподавания проектов STEAM и «Цифровые навыки», ознакомился с организацией занятий и обменялся мнениями с учениками. Ознакомившись с проектами и практическими работами, представленными учениками, министр подчеркнул важность расширения масштабов рассматриваемых проектов. В ходе визита министр науки и образования также осмотрел созданный в учебном заведении центр MİQ, предназначенный для организации экзаменов. Эмин Амруллаев также ознакомился с текущим состоянием школьной библиотеки и подчеркнул, что формирование читательских привычек и популяризация культуры чтения среди учащихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса.

На осмотре школы присутствовали также глава Исполнительной власти города Сумгаита Закир Фараджев и руководитель Апшерон-Хызинского регионального управления образования Ильхама Абдуллаева.

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 414
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1192
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 457
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 634
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14011
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8930
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1927
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1818
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1310
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1735
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2794

