Эмин Амруллаев в сумгаитской школе

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 27 февраля посетил среднюю общеобразовательную школу имени Исмета Гаибова №1 в Сумгаите.

Учебное заведение отремонтировано и введено в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время в школе, где обучаются 3008 учеников, работают 135 педагогических и 39 технических сотрудников.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, в ходе осмотра учебных классов министр изучил процесс преподавания проектов STEAM и «Цифровые навыки», ознакомился с организацией занятий и обменялся мнениями с учениками. Ознакомившись с проектами и практическими работами, представленными учениками, министр подчеркнул важность расширения масштабов рассматриваемых проектов. В ходе визита министр науки и образования также осмотрел созданный в учебном заведении центр MİQ, предназначенный для организации экзаменов. Эмин Амруллаев также ознакомился с текущим состоянием школьной библиотеки и подчеркнул, что формирование читательских привычек и популяризация культуры чтения среди учащихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса.

На осмотре школы присутствовали также глава Исполнительной власти города Сумгаита Закир Фараджев и руководитель Апшерон-Хызинского регионального управления образования Ильхама Абдуллаева.