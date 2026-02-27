USD 1.7000
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:46 636

Лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, выступил с новым заявлением в годовщину решения организации о самороспуске, принятого в прошлом году. Свой призыв от 27 февраля 2025 года к сложению оружия он назвал «объявлением примирения с турецким государством» и отметил, что эпоха насилия уже осталась позади.

Оджалан подчеркнул важность вклада президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера MHP Девлета Бахчели и председателя CHP Озгюра Озеля в этот процесс, выразив им благодарность.

«Без курда не может быть турка, без турка не может быть курда; у этой диалектики есть своя историческая уникальность. Фундаментальные тексты, лежащие в основе создания Республики, выражали единство турок и курдов», — отметил Оджалан в своем обращении.

Подчеркнув, что одной из главных причин многих проблем в Турции является отсутствие верховенства закона, Оджалан заявил, что новый этап будет основан на взаимном слушании и свободе самовыражения.

«Мы нацелены завершить эпоху насилия и запустить процесс, основанный на демократическом обществе и верховенстве закона. Сейчас мы переходим от негативного этапа к позитивному этапу созидания», — заявил отбывающий пожизненное заключение лидер РПК, объявив о начале второго этапа процесса «Турция без террора».

Отметим, что это уже второе обращение Оджалана к своим сторонникам и общественности с момента начала процесса «Турция без террора».

