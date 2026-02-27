Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...

В Азербайджане утвержден План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Согласно документу, финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников по действующему законодательству.

Совет по цифровому развитию будет осуществлять координацию мер, предусмотренных в Плане действий, и контроль за их исполнением. Министерство цифрового развития и транспорта будет раз в квартал информировать президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных в Плане действий.

Мониторинг и оценку исполнения предусмотренных мер будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Министерства цифрового развития и транспорта.

Также полная цифровизация процессов внутреннего управления в государственных органах (структурах) Азербайджана и переход к «безбумажному правительству» будут завершены в июле 2028 года. Согласно документу, планируется проведение анализа не менее 80% внутренних бизнес-процессов государственных структур (финансы, человеческие ресурсы, закупки), утверждение единых технических критериев для планирования ресурсов предприятия (MRP) и цифрового рабочего процесса.

Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане деятельности, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

Кроме того, в Азербайджане предусматривается переход к проактивным государственным услугам и оказание всех государственных услуг посредством платформ Mygov и Mygov Biznes (портал и мобильные приложения). Кроме того, документ предусматривает внедрение модели «единого управления данными», формирование правового регулирования в сфере венчурного финансирования и краудфандинга, упрощение условий резидентства в технопарках и поддержку локальных инновационных продуктов в системе государственных закупок, внедрение визового режима «цифрового путешественника» для привлечения глобальных талантов, либерализацию миграционных процедур, повышение квалификации кадров в сферах ИКТ, искусственного интеллекта и информационной безопасности, полную миграцию государственных информационных ресурсов и систем в «Правительственное облако», цифровизацию финансовых услуг, а также комплексное обновление нормативно-правовой базы в областях электронной коммерции и информационной безопасности.

В документе особый акцент сделан на расширении взаимодействия государственного и частного секторов для ускоренного внедрения современных технологий, усилении академических и научных исследований, а также системной поддержке стартап-экосистемы и инновационной среды.

Ожидается, что последовательная реализация Плана обеспечит существенное укрепление позиций Азербайджана в международных рейтингах, рост доли сектора ИКТ в структуре ненефтегазового ВВП в течение последующих десяти лет, увеличение объемов ежегодного экспорта цифровых продуктов и услуг, доведение доли проактивных государственных услуг до 50 процентов и ускорение перехода страны к инновационной и конкурентоспособной модели экономики.

Кроме того, Центральный банк Азербайджана планирует создать платформу цифровой валюты и интегрировать ее в экосистему. Согласно документу, цель состоит в повышении эффективности и прозрачности расходования средств в финансовых операциях.

Финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено из госбюджета и других источников, предусмотренных законом.

Также в Азербайджане предусматривается создание совместного «Фонда фондов» (fund of funds, FoF), объединяющего местные и международные фонды венчурного капитала. Создаваемая структура будет осуществлять инвестиции в экосистему стартапов. Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом деятельности, будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

Также отмечается, что будут созданы Большие языковые модели по азербайджанскому языку.

Согласно распоряжению, до декабря 2028 года Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством науки и образования, Министерством экономики, Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, НАНА (рекомендовано), а также другими соответствующими государственными органами (структурами) обеспечат внедрение технологий обработки естественного языка и создание Больших языковых моделей по азербайджанскому языку, а также применение интерактивных виртуальных помощников на основе ИИ в государственных услугах для обеспечения их круглосуточной доступности.

Будет подготовлена техническая дорожная карта по созданию Большой языковой модели для азербайджанского языка, обеспечено пилотное внедрение решений на основе данных как минимум в 5 государственных органах (структурах), введение в эксплуатацию Большой языковой модели по азербайджанскому языку, а также доведение доли государственных услуг, предоставляемых круглосуточно через виртуальных помощников на базе ИИ, до 40 процентов.

Кроме того, с целью оперативной блокировки запрещенного контента будет внедрена автоматическая система выявления на основе искусственного интеллекта (ИИ).