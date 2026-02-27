Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства был зачитан приговор. Вердиктом суда Агасиф Вердиев приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс над арендатором отеля Lake Hotel Агасифом Вердиевым, арестованным в связи со смертью четырех молодых людей от удара электрическим током.

А.Вердиев был признан виновным по статье 162.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более человек по неосторожности).

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В результате поражения электрическим током погибли четверо официантов отеля Lake Hotel: Джавидан Мурадлы, Эльтадж Алиев, Эмиль Гулиев и Акпер Зейналов.

В заявлении Генпрокуратуры говорилось, что арендатор отеля Lake Hotel Агасиф Вердиев во время работ на территории охранной зоны электрической сети нарушил «Требования к размерам охранных зон электрических сетей и ведению хозяйственной деятельности на этих территориях» и другие нормативные акты, утвержденные постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 16 мая 2024 года.

Отметим, что причиной инцидента стало использование металлической конструкции на колесах высотой 5,75 метра при мытье окон отеля, при том, что через этот участок на высоте 5,53 метра проходила высоковольтная линия электропередачи напряжением 35 кВ. В результате во время перемещения конструкции она коснулась линии высокого напряжения, и четверо молодых людей, которые контактировали с конструкцией, получили удар электрическим током.