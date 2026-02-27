Исмиев все рассказал в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Нармины Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в подготовке покушения на жизнь религиозного деятеля.

Как сообщает haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Вугара Сеидова, обвиняемый Наиб Исмиев ответил на вопросы. Он рассказал, что познакомился с обвиняемой Нарминой Шабановой в социальной сети TikTok. Отвечая на вопросы адвоката, Исмиев сообщил, что в октябре 2024 года встречался с Нарминой Шабановой: «Я поехал в указанное ею место, чтобы получить 50 тысяч манатов, которые должны были быть переданы Нармине. Нармина не сказала мне, что там есть камеры. Вечером, проезжая на машине, я снял видео. Я отправил ей фото мотоцикла и оружия».