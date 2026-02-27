Исмиев все рассказал в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Нармины Шабановой, Эльвина Ахмедова и Наиба Исмиева, обвиняемых в подготовке покушения на жизнь религиозного деятеля.
Как сообщает haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Вугара Сеидова, обвиняемый Наиб Исмиев ответил на вопросы. Он рассказал, что познакомился с обвиняемой Нарминой Шабановой в социальной сети TikTok. Отвечая на вопросы адвоката, Исмиев сообщил, что в октябре 2024 года встречался с Нарминой Шабановой: «Я поехал в указанное ею место, чтобы получить 50 тысяч манатов, которые должны были быть переданы Нармине. Нармина не сказала мне, что там есть камеры. Вечером, проезжая на машине, я снял видео. Я отправил ей фото мотоцикла и оружия».
По версии обвинения, Нармина Шабанова, вступив в преступный сговор с гражданами иностранного государства, договорилась за определенную сумму денег отправить этим лицам фотографии и видео председателя зарубежной религиозной общины. Затем с целью посягнуть на жизнь председателя они через Н.Шабанову привлекли к делу Наиба Исмиева и запланировали организацию покушения. Обвиняемые запечатлели на видео место, где будет организовано покушение, и пути отхода после совершения преступления. Эльвин Ахмедов также забрал взрывное устройство из места, заранее определенного организаторами, и отвез его по адресу, где проживал в поселке Масазыр. Взамен он получил определенную сумму денег. После спрятал это устройство в безлюдном месте.
Планируемые преступные деяния были предотвращены СГБ. Обвиняемых задержали в результате операции, проведенной СГБ. Нармине Шабановой и Наибу Исмиеву предъявлены обвинения по статьям 28 (подготовка к преступлению) и 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса, а Эльвину Ахмедову — по статье 228.2.1 (незаконное ношение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Судебный процесс продолжится 2 апреля.