Мобильные клиники Минздрава в Агдаме

15:20 117

В рамках программы «Великое возвращение» Министерство здравоохранения продолжает системные мероприятия по раннему выявлению различных заболеваний среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории, проведению комплексных медицинских обследований, предоставлению медицинских консультаций и улучшению общего состояния здоровья населения.

По сообщению министра, очередная такая акция, организованная министерством, состоялась 27 февраля в Агдамском районе. В ходе мероприятия специализированная медицинская бригада Научно-исследовательского института заболеваний легких (НИИЗЛ) Министерства здравоохранения оказала жителям района высококачественные медицинские услуги.

Основные цели акции — организация регулярных выездных медицинских обследований для населения, поселившегося на освобожденных от оккупации территориях, с целью улучшения показателей здоровья, ранней диагностики и профилактики заболеваний легких, просвещения населения в этой области, а также оказания поддержки и профессиональной медицинской помощи местным жителям.

Обследования проводились в специально оснащенной мобильной клинике института. Эти мобильные клиники, построенные по модульной концепции оборудования, полностью укомплектованы диагностической аппаратурой и обеспечивают доступ к качественным медицинским услугам даже в отдаленных районах.

В рамках акции пульмонологи, фтизиатры, аллергологи, кардиологи, врачи лучевой диагностики, рентгенологи и специалисты лаборатории НИИЗЛ провели флюорографию и рентгенографию легких, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (УЗИ сердца), общее ультразвуковое исследование (УЗИ), спирометрию (оценку функции внешнего дыхания), пробу Манту и анализ газового состава артериальной крови.

Лицам, у которых в ходе обследования были выявлены проблемы со здоровьем, немедленно были даны медицинские рекомендации, в необходимых случаях назначены схемы лечения и осуществлено направление к соответствующим специалистам.

В акции приняли участие более 230 жителей Агдама. Кроме того, участникам была предоставлена подробная информация о факторах риска заболеваний легких, симптомах, важности раннего выявления и профилактических мерах (отказ от курения, защита от пыльной среды, своевременная вакцинация и др.), а также даны ответы на вопросы.

Отметим, что Министерство здравоохранения планирует продолжать подобные выездные акции по обследованию и просвещению населения и в других освобожденных районах и городах. Такие мероприятия имеют большое значение для сохранения здоровья населения и обеспечения доступности медицинских услуг даже в самых отдаленных селах.

