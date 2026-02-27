Лига чемпионов: «Галатасарай» попал на «Ливерпуль», «Ньюкасл» – на «Барселону»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
По ее итогам образовались следующие пары:
«ПСЖ» - «Челси»
«Галатасарай» — «Ливерпуль»
«Реал» — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Бавария»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»
«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»
«Буде-Глимт» — «Спортинг»
«Байер» — «Арсенал».
В четвертьфиналах встретятся:
победители пар «ПСЖ» - «Челси» и «Галатасарай» — «Ливерпуль»
победители пар «Реал» — «Манчестер Сити» и «Аталанта» — «Бавария»
победители пар «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» и «Атлетико» — «Тоттенхэм»
победители пар «Буде-Глимт» — «Спортинг» и «Байер» — «Арсенал».