Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Лига чемпионов: «Галатасарай» попал на «Ливерпуль», «Ньюкасл» – на «Барселону»

15:25 160

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ее итогам образовались следующие пары:

«ПСЖ» - «Челси»

«Галатасарай» — «Ливерпуль»

«Реал» — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Бавария»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»

«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»

«Буде-Глимт» — «Спортинг»

«Байер» — «Арсенал».

В четвертьфиналах встретятся: 

победители пар «ПСЖ» - «Челси» и «Галатасарай» — «Ливерпуль»

победители пар «Реал» — «Манчестер Сити» и «Аталанта» — «Бавария»

победители пар «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» и «Атлетико» — «Тоттенхэм»

победители пар «Буде-Глимт» — «Спортинг» и «Байер» — «Арсенал».

Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 426
Посол США: Покиньте Израиль сегодня...
Посол США: Покиньте Израиль сегодня... обновлено 15:08
15:08 1210
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
Азербайджан цифровизируется: создается «безбумажное правительство», ИИ, «фонд фондов»...
14:58 466
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
Лидер РПК объявил конец эпохи насилия
14:46 648
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых»
Талибы ударили по «ядерному объекту» Пакистана: «сотни погибших и раненых» обновлено 14:37
14:37 14031
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается
Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается аналитика по горячим следам; все еще актуально
02:41 8937
Зеленский о силе США
Зеленский о силе США обновлено 14:00
14:00 1935
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
Турецкий суд не смог выяснить, есть ли у Эрдогана диплом
13:31 1826
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы
Переговоры Алиева и премьер-министра Эфиопии. Подписаны документы фото; обновлено 13:20
13:20 1311
Иран грозит США полным уничтожением техники
Иран грозит США полным уничтожением техники
12:58 1738
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
Перестрелка на границе Азербайджана с Ираном
12:49 2800

ЭТО ВАЖНО

