Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Страница Azercell в TikTok получила официальный значок верификации

15:43 277

Официальная страница ООО Azercell Telecom на платформе TikTok получила статус верифицированного аккаунта. Azercell стал первым мобильным оператором на телекоммуникационном рынке Азербайджана, удостоенным данного подтверждения.

Получение верификации свидетельствует о последовательном развитии цифрового присутствия компании и высоком уровне доверия со стороны аудитории. Значок присваивается аккаунтам, публикующим оригинальный и достоверный контент, соблюдающим стандарты платформы и демонстрирующим устойчивую вовлеченность пользователей.

Страница Azercell в TikTok была создана в 2020 году и за короткое время стала одной из наиболее заметных среди телеком-брендов страны. Сегодня на аккаунт подписано более 200 тысяч пользователей, и аудитория продолжает стабильно расти.

Официальные страницы Azercell в социальных сетях предоставляют пользователям круглосуточный доступ к актуальной информации о продуктах и услугах компании, новых тарифах и кампаниях, социальных инициативах и технологических решениях. Кроме того, цифровые платформы служат эффективным каналом обратной связи, позволяя оперативно получать ответы на обращения. Такой формат взаимодействия отражает стремление компании выстраивать открытую и современную коммуникацию с клиентами.

Azercell первым среди мобильных операторов страны начал системно развивать присутствие в социальных сетях: страница в Facebook была запущена в 2008 году, в Twitter — в 2009 году, а в Instagram — в 2012 году. Сегодня компания продолжает укреплять свои позиции в цифровой среде, внедряя современные форматы взаимодействия с аудиторией.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1481
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 263
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 297
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 309
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5451
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 699
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1363
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5726
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1050
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 976
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1906

