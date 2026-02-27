USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Украинские «Фламинго» над Чувашией

обновлено 17:17
17:17 2179

Чувашию днем атаковали две ракеты, сообщило правительство региона.

«По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Одна была сбита, вторая изменила курс, и ее заметили очевидцы службы ГИБДД… - говорится в сообщении. - Оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета улетела в сторону соседней республики». Некоторые российские издания утверждают, что над Чувашией сбили две украинские ракеты «Фламинго».

Ранее более чем в половине российских  регионов Поволжья, в том числе в Чувашии, а также в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. В Таганроге в результате падения обломков ракеты частично обрушился балкон в многоквартирном доме. О пострадавших не сообщается. В Пермском крае, Свердловской области и Татарстане режим ракетной опасности объявлялся впервые с начала российско-украинской войны.

Позже в МЧС России сообщили, что режим ракетной опасности снят в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, а также в Пермском крае. В Свердловской области он также отменен.

* * * 15:36

Ракетная опасность впервые объявлена сразу в нескольких российских регионах: в Свердловской области и Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Башкортостане.

Предположительно, применяются ракеты FP-5 «Фламинго».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве сообщил об ударе ракетами «Фламинго» по оборонному заводу в российской Удмуртии. Он отметил, что украинские производители, компания Fire Point, будут наращивать производство ракет «Фламинго».

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1483
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 264
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 298
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 310
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5453
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 699
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1364
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5728
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1050
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 977
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1906

