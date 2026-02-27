Украинские «Фламинго» над Чувашией

Чувашию днем атаковали две ракеты, сообщило правительство региона.
«По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Одна была сбита, вторая изменила курс, и ее заметили очевидцы службы ГИБДД… - говорится в сообщении. - Оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета улетела в сторону соседней республики». Некоторые российские издания утверждают, что над Чувашией сбили две украинские ракеты «Фламинго».
Ранее более чем в половине российских регионов Поволжья, в том числе в Чувашии, а также в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. В Таганроге в результате падения обломков ракеты частично обрушился балкон в многоквартирном доме. О пострадавших не сообщается. В Пермском крае, Свердловской области и Татарстане режим ракетной опасности объявлялся впервые с начала российско-украинской войны.
Позже в МЧС России сообщили, что режим ракетной опасности снят в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, а также в Пермском крае. В Свердловской области он также отменен.
Ракетная опасность впервые объявлена сразу в нескольких российских регионах: в Свердловской области и Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Башкортостане.
Предположительно, применяются ракеты FP-5 «Фламинго».
Недавно президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве сообщил об ударе ракетами «Фламинго» по оборонному заводу в российской Удмуртии. Он отметил, что украинские производители, компания Fire Point, будут наращивать производство ракет «Фламинго».