Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Nar седьмой год подряд стал лидером по Индексу лояльности клиентов

Компания Nar, известная своими выгодными услугами, в 2025 году вновь сохранила лидерскую позицию среди мобильных операторов по Индексу лояльности клиентов (NPS – Net Promoter Score), заняв первое место по данному показателю уже седьмой раз подряд.

Согласно результатам исследования, проведенного независимой международной исследовательской компанией, Nar был признан оператором, предоставляющим лучшие услуги мобильного интернета в Азербайджане и предлагающим наиболее выгодные тарифы.

Исследование по Индексу лояльности клиентов было проведено в декабре 2025 года и продолжалось 30 дней. В опросе приняли участие в общей сложности 1500 пользователей мобильных операторов по всей стране. В соответствии с методологией исследования опрос охватил различные демографические группы и профессиональные сферы.

Дополнительно была проведена оценка по таким показателям, как качество мобильного интернета, стоимость звонков и мобильного интернета, а также надежность услуг. В целях обеспечения объективности исследования опрос проводился независимой исследовательской компанией, а не самим мобильным оператором.

Отметим, что Nar, регулярно изучающий потребности клиентов, предлагает своим абонентам продукты и услуги на более выгодных условиях. На протяжении семи лет подряд оператор удерживает высокий уровень лояльности клиентов на рынке, постоянно совершенствует качество обслуживания и предлагает новые продукты и услуги, соответствующие потребностям абонентов.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов, предоставляя им постоянные и высококачественные услуги связи по выгодным ценам, различные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1483
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 265
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 299
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 312
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5456
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 700
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1366
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5728
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1050
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 978
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1906
