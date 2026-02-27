Nar седьмой год подряд стал лидером по Индексу лояльности клиентов

Согласно результатам исследования, проведенного независимой международной исследовательской компанией, Nar был признан оператором, предоставляющим лучшие услуги мобильного интернета в Азербайджане и предлагающим наиболее выгодные тарифы.

Компания Nar, известная своими выгодными услугами, в 2025 году вновь сохранила лидерскую позицию среди мобильных операторов по Индексу лояльности клиентов (NPS – Net Promoter Score), заняв первое место по данному показателю уже седьмой раз подряд.

Исследование по Индексу лояльности клиентов было проведено в декабре 2025 года и продолжалось 30 дней. В опросе приняли участие в общей сложности 1500 пользователей мобильных операторов по всей стране. В соответствии с методологией исследования опрос охватил различные демографические группы и профессиональные сферы.

Дополнительно была проведена оценка по таким показателям, как качество мобильного интернета, стоимость звонков и мобильного интернета, а также надежность услуг. В целях обеспечения объективности исследования опрос проводился независимой исследовательской компанией, а не самим мобильным оператором.

Отметим, что Nar, регулярно изучающий потребности клиентов, предлагает своим абонентам продукты и услуги на более выгодных условиях. На протяжении семи лет подряд оператор удерживает высокий уровень лояльности клиентов на рынке, постоянно совершенствует качество обслуживания и предлагает новые продукты и услуги, соответствующие потребностям абонентов.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов, предоставляя им постоянные и высококачественные услуги связи по выгодным ценам, различные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.