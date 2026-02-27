Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент проводит телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Киев для обсуждения «всех имеющихся вопросов», сообщили в Офисе президента в пятницу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу «Дружба». Орбан призвал Зеленского предоставить доступ к нему.

По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает на НПЗ компании MOL с 27 января. Будапешт убежден, что Киев остановил транзит сырья из России исключительно по политическим причинам. В ответ Венгрия среди прочего прекратила поставки в Украину дизельного топлива и пригрозила лишить ее поставок электроэнергии. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что правительство республики приостановит с 23 февраля подачу электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».