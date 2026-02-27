USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в данный момент проводит телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Киев для обсуждения «всех имеющихся вопросов», сообщили в Офисе президента в пятницу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо договорились создать следственную комиссию по нефтепроводу «Дружба». Орбан призвал Зеленского предоставить доступ к нему.

По венгерским данным, нефть по трубопроводу «Дружба» не поступает на НПЗ компании MOL с 27 января. Будапешт убежден, что Киев остановил транзит сырья из России исключительно по политическим причинам. В ответ Венгрия среди прочего прекратила поставки в Украину дизельного топлива и пригрозила лишить ее поставок электроэнергии. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что правительство республики приостановит с 23 февраля подачу электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
