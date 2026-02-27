Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?

В соответствии с недавними поправками в Трудовой кодекс Азербайджана увеличение минимального размера заработной платы будет производиться на базе четко определенного механизма и с установленной периодичностью. Об этом в интервью haqqin.az заявил экономист Эльдениз Амиров.

По его словам, новый подход к минимальной заработной плате уже получил официальное утверждение, и за этим решением стоят конкретные причины.

«В последние годы в оценках международных организаций и комиссий гибкость рынка труда, адекватность механизмов социальной защиты и институциональные основы политики доходов рассматриваются как ключевые индикаторы. Позиции Азербайджана в рейтингах также указывали на необходимость перехода к более гибкой и регулярной модели пересмотра этой политики», — отметил Амиров.

Экономист подчеркнул, что внесенные изменения в законодательство закрепляют не автоматическое ежегодное повышение минимальной заработной платы, а механизм ее пересмотра не реже одного раза в год. По его словам, это означает, что решения будут приниматься с учетом экономической динамики, инфляции, изменений на рынке труда и фискальных возможностей государства.

«Иными словами, речь идет о механизме оценки. Минимальная зарплата может быть повышена, а может и остаться без изменений, однако она в обязательном порядке будет пересматриваться, анализироваться и оцениваться. Будут представлены конкретные предложения, на основе показателей принято решение и определен итоговый размер», — добавил он.

При этом экономист считает, что в текущих условиях можно с высокой вероятностью говорить о том, что повышение не реже одного раза в год является возможным и реалистичным сценарием.

Отметим, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2025 года установлен на уровне 400 манатов.