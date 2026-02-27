USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?

мнение экономиста
Кямаля Алиева
16:08 1051

В соответствии с недавними поправками в Трудовой кодекс Азербайджана увеличение минимального размера заработной платы будет производиться на базе четко определенного механизма и с установленной периодичностью. Об этом в интервью haqqin.az заявил экономист Эльдениз Амиров.

По его словам, новый подход к минимальной заработной плате уже получил официальное утверждение, и за этим решением стоят конкретные причины.

«В последние годы в оценках международных организаций и комиссий гибкость рынка труда, адекватность механизмов социальной защиты и институциональные основы политики доходов рассматриваются как ключевые индикаторы. Позиции Азербайджана в рейтингах также указывали на необходимость перехода к более гибкой и регулярной модели пересмотра этой политики», — отметил Амиров.

Экономист подчеркнул, что внесенные изменения в законодательство закрепляют не автоматическое ежегодное повышение минимальной заработной платы, а механизм ее пересмотра не реже одного раза в год. По его словам, это означает, что решения будут приниматься с учетом экономической динамики, инфляции, изменений на рынке труда и фискальных возможностей государства.

«Иными словами, речь идет о механизме оценки. Минимальная зарплата может быть повышена, а может и остаться без изменений, однако она в обязательном порядке будет пересматриваться, анализироваться и оцениваться. Будут представлены конкретные предложения, на основе показателей принято решение и определен итоговый размер», — добавил он.

При этом экономист считает, что в текущих условиях можно с высокой вероятностью говорить о том, что повышение не реже одного раза в год является возможным и реалистичным сценарием.

Отметим, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2025 года установлен на уровне 400 манатов.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1485
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 267
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 302
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 314
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5459
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 700
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1370
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5729
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1052
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 979
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1908

