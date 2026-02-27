Второе землетрясение за день в Шемахе

В Шемахинском районе в 16:05 по местному времени зарегистрировано второе землетрясение, сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались силой до 3,3 балла. Информация о землетрясении в Шемахинском районе была передана в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время в МЧС не поступало сведений о разрушениях или пострадавших.