Второе землетрясение за день в Шемахе

В Шемахинском районе в 16:05 по местному времени зарегистрировано второе землетрясение, сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались силой до 3,3 балла. Информация о землетрясении в Шемахинском районе была передана в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время в МЧС не поступало сведений о разрушениях или пострадавших.
*** 16:16
В Шемахинском районе в 15:52 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
В эпицентре подземные толчки ощущались силой до 5 баллов, в близлежащих районах — около 3–4 баллов.