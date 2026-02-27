USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Пашинян обсудил гибридные угрозы против Армении

16:21 540

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности Армении, сообщают армянские СМИ.

В заседании, помимо членов Совета безопасности, также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатрян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

В ходе заседания было рассмотрено продвижение реформ Вооруженных сил страны, меры противодействия гибридным угрозам, направленным против Армении, а также вопросы защиты детей на онлайн-платформах, включая социальные сети.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1489
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 268
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 305
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 316
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5461
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 704
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1372
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5731
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1053
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 980
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1910

ЭТО ВАЖНО

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1489
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 268
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 305
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 316
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5461
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 704
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1372
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5731
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1053
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 980
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1910
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться