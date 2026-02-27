Пашинян обсудил гибридные угрозы против Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности Армении, сообщают армянские СМИ.

В заседании, помимо членов Совета безопасности, также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатрян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

В ходе заседания было рассмотрено продвижение реформ Вооруженных сил страны, меры противодействия гибридным угрозам, направленным против Армении, а также вопросы защиты детей на онлайн-платформах, включая социальные сети.