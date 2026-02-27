И Китай призвал своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Китая ужесточило рекомендации для своих граждан в Иране.

Соответствующее заявление было опубликовано 27 февраля на фоне напряженности в связи с ожиданием американского удара по Ирану.

По данным МИД Китая, гражданам не рекомендовано посещать исламскую республику. Также ведомство призвало тех, кто уже находится в стране, покинуть ее как можно скорее.

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам обратились Польша, Швеция, Индия, Канада и другие страны, Австралия предложила эвакуировать семьи своих дипломатов, находящихся на Ближнем Востоке.